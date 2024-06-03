UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Türk dünyasının yeni dünyanın güçlü aktörü olduğunu vurguladı.

Küçük, Kanal T’de yayınlanan “Günaydın Kıbrıs” programında Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Küçük’ün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin gerçekleştirdiği eyleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Küçük, hükümetin eyleme yönelik devlet otoritesini ön planda tutarak iyi niyetli bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekti.

“Eğitim alanında zamanında yapılmayanların sonucunu yaşıyoruz.” diyen Küçük, ileriye dönük yapılması gerekenlerin konuşulması, bir reforma ihtiyaç olduğu, kalite kurulu oluşturulması ve yaşanan sürecin avantaja çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

Eğitimin bir bütün olarak ele alınarak, devlet politikası haline getirilmesinin ve çözüm odaklı yaklaşımın önemine dikkat çeken Küçük, bireysel hatalarla yükseköğrenimin topyekûn geriye gidebileceğinin düşünülmesinin doğru olmadığını belirtti.

Küçük, yerel ve yabancı basının bir araya getirilerek, kamuoyuna üniversitelerin uluslararası akreditasyona sahip olduğu, YÖK tarafından denetlendiği ve bir sorunun olmadığına dair mesaj verilmesi gerektiğini belirtti.

Yenidünya düzeninde, Türk dünyasının, savunma, güvenlik ve ekonomi alanlarında güçlü bir şekilde bütünleşmesinin önemine dikkat çeken Küçük, KKTC’nin Türk dünyasında kendini her anlamda daha iyi tanıtabilmesi için gereken adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Türk devletlerinden KKTC üniversitelerine öğrenci getirebilme şansının da büyük olduğunu söyleyen Küçük, “Ortak bir gelecek için dil, din ve fikirde güçlü bir Türk dünyası, yeni dünya düzeninin güçlü bir aktörü olacaktır.” dedi.