UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Oktay Saral’ın, Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Ünal Üstel hakkında sarf ettiği talihsiz ve haddini aşan ifadeleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Hasipoğlu yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinden bu yana Anavatan Türkiye ile kaderini birleştirmiş, her zorlu dönemde omuz omuza, aynı milli ruhla hareket ettiğini vurguladı.

“Bu kardeşliğin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan, siyasetini Anavatan sevgisiyle yoğuran Başbakan Üstel’e yöneltilen mesnetsiz ithamların, yalnızca onun şahsına değil, tüm Kıbrıs Türk halkının iradesine ve Türkiye’ye duyduğu derin bağlılığa yapılmış açık bir saygısızlık” olarak niteleyen Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Saral’ın açıklamalarında, ne devlet aklına ne de iki halk arasındaki tarihi bağlara yaraşır bir hassasiyet mevcuttur. Bu sözlerde, Kıbrıs Türkü’nün sesine kulak verilmemiş, on yıllardır Türkiye ile birlikte verdiği mücadele hiçe sayılmıştır.



Unutulmamalıdır ki Türkiye-KKTC ilişkileri, günübirlik politik söylemlerle değil; tarih, kan ve kader ortaklığıyla şekillenmiştir.



Ulusal Birlik Partisi olarak, bu ifadelerin bizde yalnızca kırgınlık değil, aynı zamanda ciddi bir tepki doğurduğunu açıkça ifade ediyoruz. Bizler, ne şahsımıza ne de halkımıza yönelen haksız ve seviyesiz ithamları görmezden geliriz.



Bu açıklamaları, siyasi bir öngörüsüzlüğün ve diplomatik nezaketten uzak bir anlayışın ürünü olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağı, bu tarz sorumsuz söylemlerle sarsılamaz. Tam tersine, bu gibi durumlar bizleri daha da kenetler, bağlarımızı daha da kuvvetlendirir.



Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile olan ilişkilerimiz; karşılıklı saygı, güven ve sarsılmaz bir ortak iradeyle dimdik ayaktadır.



Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye ile olan gönül bağını sorgulatacak her türlü yaklaşıma karşı durmaya ve iradesine sahip çıkmaya devam edecektir.



Sayın Üstel’in liderliği altında bu birlik ruhunu korumak ve yüceltmek temel sorumluluğumuzdur.”