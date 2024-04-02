UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay’ın ölümünün 35’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hasipoğlu, siyasetini salt doğruluk ve dürüstlük üstüne bina ettiğini belirttiği UBP eski genel başkanı ve eski başbakan Mustafa Çağtay’ı rahmetle andı.

Hasipoğlu mesajında, “Meslektaşı olmakla gurur duyduğum Merhum Mustafa Çağatay’ın, KKTC Devleti’nin kamusal ana hatlarının çizilmesinde, hukuki mevzuatının gelişmesinde ortaya koyduğu çaba ve kararlılık, belleklerimizdeki güncelliğini korumaktadır. Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanlığı ile KKTC Kurucu Başbakanlığı gibi tarihi bir geçiş döneminde, üstlendiği görevi, başarı ile yerine getiren Mustafa Çağatay’ın hizmetlerinin, duruşunun, hala halkımızın gönlündeki farklı konumunu gördükçe, kendisiyle aynı parti mensubu olmaktan onur duymaktayız. Mustafa Çağatayı’ bu vesileyle halkımızın, ailesinin ve sevenlerinin huzurunda saygı ile yad ediyorum.” ifadelerine yer verdi.