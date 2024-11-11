UBP Gençlik Kolları, CTP’nin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki tavrını protesto etmek amacıyla bu akşam Sarayönü’nde toplandı, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüdü.

UBP Gençlik Kolları, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki tavrını protesto etmek amacıyla bu akşam Sarayönü’nde toplandı, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüdü.

Doğuş Derya aleyhine sloganlar atarak Meclis’e yürüyen UBP Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

Gazimağusa Gençlik Kolları Başkanı Derviş Bayraktar, yaptığı açıklamada altı ilçenin gençlik kolları başkanlarıyla birlikte hükümete ve milletvekillerine sahip çıkmak için ve bugün mecliste yaşanan tatsız olaydan dolayı burada olduklarını dile getirdi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e yönelik gerçekleştirilen hareketi kınadıklarını kaydeden Bayraktar, CTP Milletvekili Doğuş Derya’yı istifaya çağırdı.

Ziya Öztürkler’in yalnız olmadığını belirten Bayraktar, tepkilerini dile getirdi.