UBP GAZİMAĞUSA İLÇESİNDE KAHVALTIYA YOĞUN KATILIM

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığına Nahit Öncü'nün gelmesinin ardından adeta değişim yaşayan ilçe, bugün yine güzel bir etkinliğe imza attı. Gazimağusa ilçesi, bugün miting havasında gerçekleştirdiği sabah kahvaltısında yoğun katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı ve Başbakanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, bakanlar, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasında İlçe Başkanı Nahit Öncü, yıl içerisinde ilçe olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatarak, yeni dönemde de tekrar ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Gazimağusa Muhtarlar Birliği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Başbakan Ünal Üstel ve İlçe Başkanı Nahit Öncü'ye yapmış oldukları katkı ve destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.