Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından düzenlenen “KKTC’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı”, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında gerçekleştirilen komite toplantılarıyla devam ediyor.



UBP tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin gelecek dönemine yönelik vizyon, politika ve projelerin belirlenmesini amaçlayan çalıştayda, UBP’nin siyasi kadroları, geçmiş dönemlerde partiye ve devlete hizmet etmiş bürokratlar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenler bir araya gelerek görüş ve önerilerini paylaşıyor.



Çalıştay kapsamında alanında uzman 32 öğretim üyesinin moderatörlüğünde yürütülen komite çalışmalarında, farklı alanlarda 122 ana başlık kapsamlı şekilde ele alınıyor.



Üstel: “Geleceği planlayan bir anlayışın temsilcileriyiz”



Başbakan Ünal Üstel, komite toplantılarının açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayın yalnızca mevcut ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek amacıyla değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğe dönük vizyonunu ortak akılla şekillendirmek için düzenlendiğini vurguladı.



Üstel, “Burada ortaya konan her fikir, her öneri ve her proje ülkemizin yarınlarına ışık tutacaktır. Biz günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışın temsilcileriyiz. Hedefimiz; daha güçlü bir ekonomi, daha etkin bir kamu yönetimi, daha üretken bir yapı ve her alanda daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi.



Çalıştayın sonunda ortaya çıkacak ortak aklın, hükümetin gelecek dönemde hayata geçireceği politika ve projelere yön verecek önemli bir yol haritası oluşturacağını belirten Üstel, katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.



- Bin Kişiye Yakın Katılımla Başlayan Süreç Devam Ediyor



Yakın Doğu Üniversitesi’nde iki ana amfide eş zamanlı gerçekleştirilen açılış oturumları ile 10 farklı komitede yapılan yüz yüze toplantılara üç gün boyunca toplam 1000’e yakın kişi katıldı.



UBP’nin yerel ve genel seçimlerdeki seçim manifestosuna temel oluşturacak vizyon, proje ve politikaların belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştayın ikinci aşaması ise 15 gün boyunca çevrim içi toplantılarla sürdürülecek.



Geniş katılımlı istişare sürecinin tamamlanmasının ardından komiteler tarafından hazırlanacak sonuç raporları, UBP’nin gelecek döneme yönelik yol haritasının ve seçim manifestosunun temelini oluşturacak.