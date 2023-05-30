UBP’nin 25 Haziran’da yapılacak ara seçimdeki milletvekili adayı olacağını açıkladığı Ali Başman, dün akşam Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle partililerle bir araya geldi.

Başman'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Golden Tulip Otel’de yer alan etkinliğe, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, UBP’liler katıldı.

“25 Haziran’da 25’inci vekil ile gücüne güç kat” vurgusu yapılan toplantıda, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Milletvekili Adayı Ali Başman konuşma yaptı.

-Üstel

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel konuşmasının başında geceye katılanları sevgi, saygı ve muhabbetle selamladı.

Ali Başman’ın aday gösterilme sürecini anlatan Üstel, tüm yoklamalarda Ali Başman’ın adının öne çıktığını, kendisine adaylık görevi verdiklerini, görevi seve sev kabul ettiğini ve UBP’nin gücüne güç kattığını söyledi.

Meclis’te öğretmenlerle ilgili yasa üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirten Üstel, “Kimsenin haklarını kısıtlamıyoruz. Ama çocuklarımızın eğitim hakkını da görmezden gelemeyiz. Eğitimden vazgeçilemez. Bakan ve milletvekili, arkadaşlarımla bir olduk, bir yumruk olduk ve ülkemize güç kattık. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime de sağlığa da icraatlarla güç kattıklarını vurgulayan Üstel, bu yolda Anavatan Türkiye’nin desteğine vurgu yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçilmesi vesilesiyle yürekten kutladı.

Üstel, “Bu akşam da belli oldu. Kazanacağız. UBP’nin gücüne güç katmaya hazırsınız. KKTC’nin gücüne güç katmaya hazırsınız. Desteğinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.

-Başman

UBP Milletvekili adayı olarak açıklanan Ali Başman da adaylığının gündeme gelmesinden itibaren kendisine gösterilen ilgiye ve desteğe teşekkür etti.

Ülkenin en büyük siyasi partisinden aday gösterilmekten onur duyduğunu vurgulayan Başman, 25 Haziran’da 25’inci milletvekili seçilmesi için canla başla çalışmaya başladıklarını söyledi.

UBP’nin adına yakışır şekilde, salondaki birliğin sandığa yansımasıyla başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Başman, şöyle devam etti:

“Hayatımda çok yerler önemli görevlerde bulundum ama bu görev başka bir duygu. Ülkeme UBP sayesinde, siyaset yoluyla hizmet etmek için heyecanlıyım.

Bir KKTC sevdalısı olarak, vatansever olarak, birikimimi, ülkemiz adına, kullanmak istiyorum. 25’inde 25’inci milletvekili olarak, Meclis’te, sokakta, sizlerle sizin için çalışmaya başlayacağız. Gücümüze güç katacağız. Ülkemizi, aydınlık yarınlara ulaştıracak adımlara katkı koyacağız.

Bize güvenin; partimize güvenin. 25’inci vekil, 2027’de tek başına iktidarın kapısını açacaktır Bir olsun bizim olsun değil… Öyle bir kazanalım ki, bundan sonra karşımıza çıkanlar iki defa düşünsün.”

-Hasipoğlu

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Ali Başman’ın adaylığının ülke siyaseti için değerli olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, “Bir vekil deyip geçmemek lazım. 25 vekile, Meclis’in yüzde 50’sine sahip olması UBP’ye rağmen bir kararın geçmemesi adına bu bir vekillik önemlidir” dedi.

Yerel seçimde hükümeti deviremeyenlerin, şimdi bir vekil üstünden gövde gösterisi yapmak istediğini ifade eden Hasipoğlu, “UBP buna izin vermeyecek. Yağma yok. 25 Haziran’da 25’inci vekili alacağız. Gücümüze daha da güç katacağız” dedi.

Hasipoğlu, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için Anavatan Türkiye ile yola devam edeceklerini vurguladı.

-Gardiyanoğlu

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, gecede partililere hitaben yaptığı konuşmada Ali Başman için destek istedi, seçim zaferinin yakın olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, “Bu seçimi hep birlikte UBP’nin güneşi gibi sımsıcak, adı gibi birlik içimde sonuçlandırmaya hazırız” dedi.

Gardiyanoğlu, “Son 3 hafta kapı kapı gezeceğiz, sıkmadık el bırakmayacağız. Sandıklara sahip çıkacağız ve 25 Haziran’da zaferi hep birlikte Sarayönü’nde kutlayacağız” diye konuştu.