Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırılarında İran'da 2 santrifüj üretim tesisinin vurulduğunu bildirdi.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından, İran'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

UAEA'nın, "TESA Kerec Atölyesi" ve "Tahran Araştırma Merkezi'nin" vurulduğu bilgisine sahip olduğu aktarılan açıklamada, her iki tesisin de daha önce Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında UAEA tarafından denetlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Tahran'daki tesiste gelişmiş santrifüj parçalarının üretildiği ve test edildiği bir binanın vurulduğu, Kerec kentindeki tesiste ise farklı santrifüj bileşenlerinin üretildiği iki binanın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

- "Nükleer silaha yönelik sistematik bir çaba olduğuna dair kanıt yok"

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran'ın nükleer programına" ilişkin CNN televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Grossi, "Elimizde (İran'da) nükleer silaha yönelik sistematik bir çaba olduğuna dair herhangi bir kanıt yok." dedi.

İran'daki nükleer tesislerin güncel durumuna ilişkin veriler paylaşan Grossi, "(İran'ın) Nükleer zenginleştirme olasılığı şu anda ne kadar geriledi sizce?" sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

"Tamamen olmasa da önemli ölçüde gerileme olduğunu söyleyebilirim, çünkü dediğim gibi Natanz dışında zenginleştirme kapasiteleri var, Fordo'da var. Ve bu etkilenmiş gibi görünmüyor, bilmiyorum, devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Bu konu gelişiyor olabilir ama şu anda prensipte çözülmüş değil. Bence açık bir gerileme oldu, bu çok açık ama zenginleştirme kapasiteleri hala mevcut."