Tuzla’da iki ayrı evden 9mm çapında tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 9mm çapında toplam 50 adet canlı mermi ile ziynet ve elektronik eşyaları çalındı. Meseleyle ilgili olarak ülkede kaçak olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, haziran-ağustos ayları arasından Tuzla’da, iki ayrı evden 9mm çapında tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 9mm çapında 50 adet canlı mermi, muhtelif ziynet ve elektronik eşyalar kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen A.B.(E-45) tespit edilerek tutuklandı. A.B.’nin muhaceret kontrolünde ise ülkede kaçak olduğu tespit edildi.

A.B.’nin Gazimağusa’daki evinde yapılan aramada ise çalınan eşyalar bulunarak emare olarak alındı.