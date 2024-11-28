Toplantıda, Türkiye’den 200 seyahat acente temsilcisinin katılımıyla geniş kapsamlı bir bilgilendirme gezisi düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İstanbul’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine yönelik yaptıkları toplantıda “turizm hareketlerinin canlandırılması ve iş birliğini güçlendirme” kararı aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Gençlik, Kültür ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRSAB Genel Merkez binasında yapılan ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı toplantıda, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ile iki örgütün yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Toplantıda, Türkiye’nin dört bir yanından 200 seyahat acente temsilcisinin katılımıyla geniş kapsamlı bir bilgilendirme gezisinin Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

-Ataoğlu: “Ocak ayında charter uçuşlar için teşvik çalışması başlatacağız”

Ataoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin nüfusunun toplamı 85 milyonu geçiyor. Bizim başka kimseye ihtiyacımız yok. El ele verdiğimizde adanın turizmini bugün olduğu noktadan çok daha ileriye götürürüz. Türkiye’den başka adalara gitmek yerine kendi adanıza gelin diyoruz. Aynı dili aynı para birimini paylaşan bir adamız var. Buraya hep beraber sahip çıkalım. TÜRSAB ile birlikte eksikliklerimiz varsa kapatalım. Büyük dokunuşlara ihtiyacımız yok. Güçlü yönlerimizi daha fazla güçlendirelim istiyoruz. Sizler bizim ailemizsiniz. Birlikte başaralım” dedi.

“Türkiye ile KKTC arasındaki havayolu bağlantısının geliştirilmesi ada turizminin yükselişinde çok önemli” diyen Ataoğlu, dönemsel indirimler yerine sürdürülebilir ve ulaşılabilir fiyatlarla Türkiye’den daha çok misafiri ağırlamak istediklerini belirtti. Ataoğlu, ocak ayında charter uçuşlar için teşvik çalışması başlatacaklarını da söyledi.

-Günaydın: “Ulaşım konusunu milli dava gibi ele almalıyız”

Toplantıda, söz alan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, hedeflerinin KKTC’ye daha fazla turist kazandırmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“KITSAB ile yaptığımız toplantılardan önemli sonuçlar aldık. Bundan mutluyuz. Ana amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kültür turları, butik otelleri ve gastronomisiyle öne çıkarmak. Antalya’dan KKTC’ye 35 dakikada gidiliyor. Türkiye’nin her yerinden bu süre en fazla iki saat. Ulaşım konusunda para kazanma odaklı bir yaklaşım sergilemek yerine bu işin milli bir dava olduğu bilinciyle hareket edilmeli ve bu konuda turizmcilere teşvik sağlanmalı. Bu bilinçle hareket edilirse, Türkiye’den KKTC’ye giden ziyaretçi sayısını mevcut rakamların çok daha üzerine çıkartabiliriz. TÜRSAB’a bağlı seyahat acentelerimiz ve KITSAB ile birlikte çalışmaya devam ederek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.”

-Akançay: “TÜRSAB ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz”

KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, toplantıda, KKTC’nin tanıtım faaliyetlerine devam ettiğinin belirterek, “Şu anda tüm havayolları ile görüşüyoruz. Türkiye başta olmak üzere uluslararası turizm fuarlarına katılıyoruz. Bir yandan da reklam çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemen her konuda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Büyük otellerin yanı sıra, butik işletmeler ve KKTC esnafının da kazanmasını istiyoruz. Adamızda 12 ayın 10 ayında güneş var. Bu durum eşsiz bir fırsat yaratıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TÜRSAB ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.