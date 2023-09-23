Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin “Ksenidi-Arestis” davaları çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından karar bağlanan tazminatları Kıbrıslı Rumlara ödemesi gerektiğini iddia etti.

Alithia ve diğer gazeteler, AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bir ara bildiri yayınlayarak, “Ksenidi-Aresiti” dava dosyasında bulunan 33 Kıbrıslı Rum göçmen için verilen tazminat kararlarını uygulaması gerektiğini açıkladığını yazdılar.

Habere göre söz konusu bildiride, KKTC’deki taşınmaz mallarına erişemeyen söz konusu Kıbrıslı Rumlar lehine verilen 40 milyon Euro’luk tazminat miktarı ve 20 milyon Euro’yu aşan faiz tutarının Türkiye tarafından en kısa zamanda ödenmesi gerektiği ifade edildi.