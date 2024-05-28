Elazığ'da Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü'ne kurulan 1 megavatlık Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES), gelecek ay elektrik üretimine başlayacak.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan 7 köyde 47 bin 830 dekarlık araziyi sulamada kullanılan Kuzova Pompaj Sulama Tesisinin yanına 2 megavat kapasiteli GES kuruldu.

Bu yatırıma, yenilenebilir güneş enerjisinden faydalanmak ve çiftçilerin arazilerini sulamak için kullandığı elektrikte maliyeti azaltmak amacıyla bir yenisi daha eklendi.

DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkisindeki Keban Baraj Gölü üzerine yüzer GES kuruldu.

Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor.

Yüzer GES'in 15 dönüme kurulan ve faaliyete geçen 2 megavat kapasiteli karasal GES ile bölgedeki 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılaması hedefleniyor.

- "Başarıya ulaşan ilk proje"

DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, AA muhabirine, Keban Baraj Gölü çevresinde tarımsal üretim yapan çiftçinin elektrik giderine katkı sunmak için bu çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.

Kuzova bölgesindeki çiftçinin en büyük giderinin enerji olduğuna işaret eden Şamcı, "Güneş enerjisinden faydalanmak için kurum olarak bir proje gerçekleştirdik. Karasal ve yüzer GES olarak iki kısım halinde inşaatına başladık. Şu an 2 megavatlık karasal GES'in inşaatı tamamlandı. 1 megavatlık yüzer GES'i de şu anda tamamlamış, kabul aşamasına getirmiş durumdayız. Türkiye'de ilk defa yüzer GES projesini Elazığ'da uyguladık." dedi.

Bu projeden sonra Türkiye'nin diğer barajlarında da yüzer GES kurulmasının konuşulmaya başlandığını dile getiren Şamcı, çıkan kanunla da göl ve barajlarda yüzer sistem enerji tesisi kurulmasının önünün açıldığını bildirdi.

Şamcı, "Türkiye'de ilk yapılan karasal GES'lerden biri de Kuzova'da yapıldı. Yüzer GES de Kuzova'da yapıldı. Amacımız aynı zamanda karasal GES ile yüzer GES arasında enerji üretimini de kıyaslayarak bundan sonra yapacağımız projeler için ön bir inceleme yapmak. Yüzer GES'lerin karasal GES'e göre maliyeti biraz daha yüksek ancak yaklaşık yüzde 15 daha fazla enerji elde ediliyor. Ayrıca karasal GES'de 1 megavat için 15 dönüm yer işgal etmek zorunda kalınırken yüzer GES'te 6 dönüm alana sığmak mümkün." diye konuştu.

Yüzer GES sayesinde boş ve taşlık arazilerin de tarıma kazandırılabileceğini ifade eden Şamcı, yüzer GES'te 1840 panel döşendiğini kaydetti.

Şamcı, Türkiye'de daha önce yüzer GES sistemi konusunda çalışmaların olduğunu ancak başarıya ulaşmadığını ifade ederek, "Başarıya ulaşan ilk projemiz Kuzova yüzer GES. Yüzer GES'i özellikle Keban gibi güzel bir alanda yapmamızın amacı Keban'ın bundan sonraki gelişimini artırmak." diye konuştu.

Bu sistemin yüzey alanının yaklaşık yüzde 25'inin suyla temas ettiğini, gerekli hava sirkülasyonunu sağlayarak sucul yaşama olan etkisini azaltmayı amaçladıklarını dile getiren Şamcı, bunun için de Kocaeli Üniversitesi ile çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Şamcı, belirli aralıklarla sudan numune alınarak canlıların araştırmasının yapıldığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirtti.

- "Amacımız çiftçiyi desteklemek"

Kuzova GES'te şu anda 3 megavatlık bir enerji tesisi inşa edildiğini dile getirerek, bunun yıllık gelirinin yaklaşık 17 milyon lira olacağını belirtti.

Kuzova GES'te 2024 yılı için öngördükleri enerji giderinin yaklaşık 33 milyon lira olduğunu, planladıkları 6 megavatlık GES'in 2 megavatını karasal GES, 1 megavatını yüzer GES olarak kurduklarını, kalan 3 megavatı da yüzer GES yapacaklarını anlatan Şamcı, "Amacımız çiftçiyi destekleyerek, çiftçinin enerji maliyetini azaltmak. Bu yıl sulama sezonuna girdiğimizde, pompaları çalıştırdığımızda enerjimizi yüzer GES ve karasal GES ile sağlayarak çiftçimizi desteklemiş olacağız." ifadesini kullandı.

- "Bu proje Türkiye'nin geleceği olacak"

Kurulacak 3 megavatlık yüzer GES'in ihale aşamasında olduğunu anlatan Şamcı, yüzer güneş enerjisi santrali ve faaliyete geçen 2 megavat kapasiteli karasal GES ile bölgedeki 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40'ının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Şamcı, yüzer GES'in yanına yapacakları 3 megavatlık yeni yüzer GES ile Kuzova pompa istasyonunun tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını tamamlamış olacağını belirterek, şöyle dedi:

"Bu proje Türkiye'nin geleceği olacak. Buna da Elazığ öncülük edecek. Çiftçilerimizin haziranın ilk haftası su talebi olacak. O zaman buradan ürettiğimiz enerjiyle pompa istasyonunu çalıştıracağız. Çiftçilerimiz rahatlıkla bundan sonraki süreçte her türlü ekini ekerek devletin verdiği destekle tarım yapmış olacak."

Şamcı, doğu-batı yönünde kurulan yüzer GES'te güneşin doğuşundan batışına kadar gün ışığının tamamından faydalanmış olunacağını sözlerine ekledi.