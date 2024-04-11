Rum polisi tarafından geçen salı akşamı Limasol’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda sahte beyanla sürücü belgesi temin edilmesiyle ilgili olarak Sri Lankalı bir çiftin tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, dün Limasol kaza mahkemesine çıkarılan 43 ve 44 yaşlarındaki iki zanlının iki gün gözaltına kalmasına karar verildiğini yazarken, zanlıların uzantısı Türkiye’de olan bir çeteye mensup olup olmadıklarının araştırıldığını belirtti.

Türkiye’de sipariş üzerine yabancı ülkelerin sahte sürücü belgelerinin alınmasını ayarlayan kişiler olduğunu ve alıcıların da çoğunlukla yabancı uyruklu kişiler olduğunu iddia eden gazete, elde edinilen bilgilere göre, Türkiye’den Limasol’daki bir kargo şirketine gelen kutuda sahte belgeler tespit edildiğini yazdı.

İhbar üzerine kargo şirketine giden polislerin kutuda, üzerinde yabancı uyruklu bir kişinin bilgileri bulunan bir Avrupa ülkesi ehliyeti tespit ettiklerini yazan gazete, yapılan araştırmalar sonucunda Sri Lankalı çiftin tutuklandığını ve polisin nihai alıcı olduğunu düşündüğü başka bir yabancı uyruklu kişiyi aradığını ifade etti.

Gazete polis tarafından sorgulanan çiftin suçlamaları reddettiğini, polisin araştırmalarının ise sürdüğünü ekledi.