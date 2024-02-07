Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden bir heyet Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Ziyarette iş birliği olanakları görüşüldü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın başkanlığındaki heyet DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile de görüştü.

Üniversite yetkililerinin görüşmelerinde DAÜ’nin sağlık alanında eğitim veren fakülteleri ile yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nde incelemelerde bulundu.