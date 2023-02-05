Çavuşoğlu: Malzemeler yarından itibaren okullara dağıtılacak

Büyükelçi Feyzioğlu: TC-KKTC bu coğrafyada sonsuza dek birlikte yaşayacak

Anavatan Türkiye'nin yolladığı eğitim- öğretim malzemesi yüklü 14 tır bu sabah Gazimağusa Limanı'na geldi. Türkiye’den gelen malzemeler yarından itibaren okullara dağıtılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye” programı çerçevesinde yollanan eğitim-öğretim malzemesi Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

-Çavuşoğlu

BRT’nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye ve KKTC arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin her türlü desteği vermesinden büyük mutluluk duyduklarını ve bu sayede ülkemizdeki eğitim-öğretiminin hızlı bir yükselişe geçmesi noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’de ne varsa KKTC'ye de ulaştırılması yönünde büyük bir özveri ortaya konduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu bağlamda gelen 14 tır araç gereç,750 akıllı tahta ve diğer malzemelerin yarından itibaren okullara dağıtılacağından büyük sevinç duyduklarını kaydetti.

-Feyzioğlu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, bugünün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KKTC - TC arasında bir tek geçerli hukuk vardır, o da kardeşlik hukukudur" stratejisinin hayata geçirildiği gün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin KKTC'siz, KKTC'nin de Türkiyesiz olamayacağının altını çizen Feyzioğlu, “Biz birlikte güçlüyüz, bu coğrafyada iki Türk devleti var bu iki Türk devleti ilelebet yan yana, omuz omuza yaşayacaktır' dedi.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türkünü hiç kimsenin yok sayamayacağını vurgulayarak, Kıbrıs Türkünün bir gün bu adadan gitmesini kimsenin beklememesini istedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, “Artık Kıbrıs meselesi yoktur, Kıbrıs davası vardır, bu dava milli bir davadır bunu herkes böyle bilsin, TC-KKTC iki Türk devleti olarak bu coğrafyada sonsuza dek birlikte yalayacaktır" şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Cuma günü Türkiye'den yolcu ettiğimiz 14 tır eğitim öğretim malzemesini Gazimağusa Limanı'nda karşıladık. Pazartesi gününden itibaren akıllı tahtaların, kitaplık ve sıraların, on binlerce kitabın okullara gönderilmesi başlayacak. Türkiye - KKTC daima el ele. Bu büyük hizmet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC vizyonu, stratejisi ve talimatları ışığında, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın yakın takibinde, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in pek titiz organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve tüm hükümet ile yakın işbirliği içinde gerçekleşti. Milletimize hayırlı olsun”