TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

TC Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajında, harekatın yıl dönümünde, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andığını belirtti.

Tunç, mesajında, "Türkiye olarak her zaman barışın, kardeşliğin, huzurun, adaletin ve hakkaniyetin tarafında, Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Soydaşlarımızın yaşadığı acılara dur demek, bölgede huzuru ve barışı tesis etmek için başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını ve Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bu uğurda kahramanca mücadele eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum." mesajını paylaştı.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde kahraman Mehmetçik ve Mücahitleri rahmetle anarak, gazileri şükranla yad ettiğini aktardı.

Işıkhan mesajında, "Ayrılmaz parçamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine kasteden her teşebbüsün karşısında olacağız." ifadesine yer verdi.

TC Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda bir milletin var olma mücadelesi ve barışın tesis edilmesi anlamına geldiğini belirterek, "50'nci yıl dönümünde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın gelecek nesillere bıraktığı en önemli miras, birlik ve beraberlik ruhudur. Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs bizim tarihimiz ve vazgeçilmezimizdir. Mehmetçiklerimizle, Mücahitlerimizin omuz omuza yazdığı büyük bir kahramanlık destanıdır. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı büyük bir sevinçle kutluyorum. Bu uğurda şehadete eren kahramanlarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

TC Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldıklarını belirterek, "Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde, bu topraklar için can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." mesajını paylaştı.