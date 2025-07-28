Türkiye’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre, yeni haftada da sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti.

Sıcaklıkların sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 8, yurdun diğer kesimlerinde 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini anlatan Tekin, sıcak hava dalgasının yaşanacağını söyledi.

Tekin, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.

Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda “tropikal gece” yaşandığını aktaran Tekin, "Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz." ifadesini kullandı.