banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
442.761
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1230
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'daki kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.

02 Ağustos 2020 Pazar 15:30
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
banner337
banner351

Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'daki kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında araziye çıkan tank ve zırhlı araçlar çeşitli görevler icra ediyor. 

banner341
Tatbikatta görevlerin uygulanmasının etkinliği ve koordinasyonu, muharebe operasyonları sırasında desteğin sağlanması, personel ile silah ve askeri teçhizatın etkinliği denetleniyor. 

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı da Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Son Güncelleme: 02.08.2020 15:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tek komutla binlerce civcivi etrafında topluyor
Tek komutla binlerce civcivi etrafında topluyor
Türkiye'de 11 ilde 14 orman yangını!
Türkiye'de 11 ilde 14 orman yangını!
Türkiye'de bugün 996 bişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bugün 996 bişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti
Islak mayo enfeksiyon nedeni…
Islak mayo enfeksiyon nedeni…
Kadavradan ilk kez rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı
Kadavradan ilk kez rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı
Türkiye’de son 24 saatte 17 can kaybı, 982 vaka
Türkiye’de son 24 saatte 17 can kaybı, 982 vaka
Akar: Sorunları çözmeye çalışıyoruz
Akar: Sorunları çözmeye çalışıyoruz
TC Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi “Hudut Kartallarıyla“ bayramlaştı
TC Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi “Hudut Kartallarıyla“ bayramlaştı
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek
Türkiye’de 15 yeni can kaybı, 967 yeni vaka
Türkiye’de 15 yeni can kaybı, 967 yeni vaka

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim