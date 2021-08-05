banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Maraş, Geçitkale ve çok daha fazlası…
Maraş, Geçitkale ve çok daha...
Bu kadının tek suçu ‘’devletin adamı (!)’’ olamamak!
Bu kadının tek suçu ‘’devletin...
UBP kurultayı bu kez olmadan mahkemeye…
UBP kurultayı bu kez olmadan...
Sağlık Bakanlığı: “102’si yerel, 132 pozitif vakaya rastlandı”
KKTC'de 132 yeni vaka
banner376

Pakdemirli: “ 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık“

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 15:00
Pakdemirli: “ 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık“

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.
Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor."

banner341
Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografiğe göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

banner360
Son Güncelleme: 05.08.2021 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koca: “Biontech aşılarımız gelmeye başladı”
Koca: “Biontech aşılarımız gelmeye başladı”
Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı
Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı
YAŞ kararları açıklandı
YAŞ kararları açıklandı
Can kaybında rekor artış
Can kaybında rekor artış
Türkiye'de 4 ilde yangınlar devam ediyor
Türkiye'de 4 ilde yangınlar devam ediyor
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür
Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi
Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi
Türkiye’deki yangınlarda 1 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9’a yükseldi
Türkiye’deki yangınlarda 1 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9’a yükseldi
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim