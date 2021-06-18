Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla’yla da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), Kosovalı ve KKTC'li mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştüğünü kaydederek "Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliğinin tanınması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Gervalla ile görüşmesine ilişkin de "Karma Ekonomik Komisyon sürecini canlandırmak ve iş birliğimizi her alanda daha da ilerletmek istiyoruz." mesajını paylaştı.