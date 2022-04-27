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Erdoğan, Guterres ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 12:00
Erdoğan, Guterres ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.
 

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Son Güncelleme: 27.04.2022 13:05
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