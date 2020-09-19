“Efsane Tank“ın şoförü gençlerle buluşarak hatıralarını paylaştı

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve bu yönüyle "efsaneleşen" tankın Van'ın Erciş ilçesinde hayatını sürdüren şoförü Abdulkadir Kurt, "19 Eylül Gaziler Günü"nde gençlerle buluştu.
Çiçeklerle karşılandığı Erciş Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Kurt, 46 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda silah arkadaşlarıyla verdikleri mücadeleyi anlattı.
Gençlik Lideri Nahide Kübra Karaca da davetlerine katılan Kurt'a teşekkür etti.
Gençlerin gazi Kurt'u can kulağıyla dinlediğini belirten Karaca, ders alınması gereken hatıralar dinlediklerini aktardı.