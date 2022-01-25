20 ilde FETÖ soruşturması: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 kişi olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele ekiplerince devam edilen çalışmalarda 17 zanlı gözaltına alındı.