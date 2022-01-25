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20 ilde FETÖ soruşturması: 17 gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde yürütülen FETÖ'nün JANA sorularını sızdırması ile ilgili operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

25 Ocak 2022 Salı 09:04
20 ilde FETÖ soruşturması: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 kişi olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele ekiplerince devam edilen çalışmalarda 17 zanlı gözaltına alındı.

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