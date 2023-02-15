Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için tüm televizyon kanalları bir araya geldi. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

Zirve Holding, Turkuvaz Medya Grubu adına 700 milyon TL bağış yaptı.



Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise Türk Telekom adına 2 milyar TL bağış yaptı. Ayrıca Önal, iş ortakları Korea Telecom'un da 15 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Yayına katılan Müge Anlı, Borsa İstanbul Grubu'nun 2 milyar TL bağışladığını açıkladı.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise telefonla katıldığı yayında önceden sözünü verdiği 500 milyon lira ile birlikte 3 milyar lira bağışlayacağını açıkladı.

Nihat Hatipoğlu ise 200 bin TL bağışladı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli de "2 milyar TL'lik bir destekte bulunacağız" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise kendisi ve ailesi adına 200 bin TL bağışladı.

Esra Erol, ismini vermek istemeyen bir iş insanının da depremzedeler için 50 milyon TL bağışladığını açıkladı.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül ise depremzedeler için 30 milyon TL bağışladı.

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, önceden bağışladıkları 50 milyon TL ile birlikte 100 milyon TL bağışta bulunduklarını ifade etti.

Avrupa Konutları- Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya 20 milyon TL'lik bağış yaptı.

Bilfen Okulları adına Esra Öztürk 1 milyon TL bağışta bulundu.

Yayına bağlanan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise 10 milyon TL bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yayına bağlanarak 10 milyon TL bağışladı.

Esra Erol, ATV Turkuvaz Medya Güvenlik Birimi'nin 50 bin TL bağışlayacağını açıkladı.

Alişan, Sami Çebi'nin 5 milyon TL bağışladığını açıkladı.

Cem Öğretir ise kendisini arayan 14 yaşında bir çocuğun kumbarasındaki 200 TL'yi, askerlerin ise 650 TL bağışladığını duyurdu.

Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, toplamda 10 milyon 250 bin TL bağışta bulundu.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Tüm televizyon kanallarından ortak olarak yayınlanan #TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,