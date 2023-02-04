Gayr-i resmi olarak 14 Mayıs tarihinin öne çıktığı Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde KKTC'de ilk kez Mağusa'da da oy verilebilecek.

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgiye göre Türkiye seçmeni bu kez Gazimağusa Başkonsolosluğu'nda da oy verebilecek.

KKTC'deki Türkiye seçmeni bugüne değin yalnızca başkentteki TC Lefkoşa Büyükelçiliğinde oy kullanabiliyordu...

2018'DE 105 BİN SEÇMEN

Gazimağusa Başkonsolosluğu 16 Ocak 2023'te hizmet vermeye başladı.

KKTC'de 2018 yılında yaklaşık 105 bin kadar Türkiye seçmeni bulunuyordu. Bunların 40 bin kadarı oy kullanmıştı.

Normal takvime göre 18 Hazian'da yapılması gereken seçim tarihinin üniversite sınavlarıyla çakışması, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun Kurban Bayramı’na denk gelmesi, hac ve okulların tatil olması gibi nedenlerle öne alınacağı konuşuluyordu.

Türkiye'de seçim tarihi konusunda 14 Mayıs tarihi ön plana çıkıyor.