Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu 32 müttefik ülke liderinin katıldığı zirvede, küresel güvenlik gündemini şekillendirecek kritik başlıklar ele alınıyor.

Zirvenin ana gündem maddeleri arasında savunma sanayisinde işbirliği, Avrupa-ABD ilişkilerindeki güncel gelişmeler, ittifakın yeni güvenlik vizyonu ve bölgesel krizler yer alıyor.

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği zirve, dünya basınında geniş yer buluyor, dijital platformlarda yoğun ilgi görüyor.

Sosyal medya platformlarında "#NATOsummit" etiketi hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar arasında ilk sıraya yükseldi.

Zirveye ilişkin paylaşımlarda Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumu, bölgesel krizlerde üstlendiği diplomatik rol ve savunma sanayisindeki gelişimi öne çıkıyor.

- "Ankara 'barışın anahtarı' olarak öne çıktı"

Paylaşımlarda, son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranını artıran Türkiye'nin, NATO'nun en güçlü askeri kapasitesine sahip ülkelerinden biri olarak ittifakın caydırıcılığına önemli katkı sunduğu değerlendirmelerine yer veriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları ve uluslararası yorumcular paylaşımlarında, Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve kriz bölgelerinde yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine dikkati çekip, Ankara'nın "barışın anahtarı" olarak öne çıktığı yönünde değerlendirmeler yapıyor.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek liderler oturumlarıyla ikili görüşmelerin ardından zirve sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.