Başbakanlık, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan son iki kişinin naaşına da ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, ulaşılan bu kayıplarla Adıyaman’da yitirilen KKTC vatandaşı sayısının 35’e yükseldiği kaydedildi.

-Türkiye geneli kaybedilen KKTC vatandaşı sayısı 48

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayımız ise 48 olmuştur.

Orada bulunan ekiplerimiz zor durumda olan herkese ulaşmak ve yardım eli uzatmak için çalışmaya devam ediyorlar.

Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.”