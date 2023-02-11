Başbakanlık, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan son iki kişinin naaşına da ulaşıldığını açıkladı.

İsias Otel enkazından Havin Kılıç'ın naaşına ulaşıldı İsias Otel enkazından Havin Kılıç'ın naaşına ulaşıldı

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, ulaşılan bu kayıplarla Adıyaman’da yitirilen KKTC vatandaşı sayısının 35’e yükseldiği kaydedildi.  

-Türkiye geneli kaybedilen  KKTC vatandaşı sayısı 48 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayımız ise 48 olmuştur.

Orada bulunan ekiplerimiz zor durumda olan herkese ulaşmak ve yardım eli uzatmak için çalışmaya devam ediyorlar.

Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.”