Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Akdeniz Bölgesi'nde güvenlik, istikrar ve refah Türkiye için büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

Yıldız, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Akdeniz’deki güvenlik sınamalarının ele alınmasında genç bireylerin rolü" konulu oturumda konuştu.

Birçok medeniyetin beşiği olan Akdeniz Bölgesi'nin tarihi ve kültürel farklılıkların kesiştiği bir noktada olduğuna dikkati çeken Yıldız, gençlerin güvenlik sınamalarıyla mücadeleye verdiği önemli katkının fark edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldız, "Gençlerin enerjisi, yaratıcılığı ve kararlılığı, bölgede barış ve güvenlik arayışımıza önemli katkılar sunuyor." dedi.

Akdeniz'deki sınamaların kapsamlı ve çok taraflı olduğuna işaret eden Yıldız, bunların arasında siyasi istikrarsızlık, çatışma, terör, iklim değişikliği, düzensiz göç ile sosyo-ekonomik eşitsizlikler bulunduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız, "Çatışma, yoksulluk ve fırsat eşitsizliğinin yükünü gençler üstleniyor. Ancak, genç insanlar, aynı zamanda değişimin güçlü aktörleri olarak ön plana çıkıyor. Gençlerin toplumları bir araya getirme, statükoyu zorlama ve anlamlı ilerlemeyi teşvik etme kabiliyeti var." ifadelerini kullandı.

- "Gençler iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynuyor"

Yıldız, iklim değişikliğinin dönemin en önemli sınamalarından biri olduğunu, gençlerin bu çerçevede öncü rol oynamasını takdir ettiklerini belirtti.

Akdeniz bölgesinin küresel ortalamaya göre yüzde 20 daha hızlı ısındığına dikkati çeken Yıldız, bunun etkilerinin bölgede halihazırda kırılgan olan ekosistem, ekonomi ve toplumlara ilave baskı uygulayacağı uyarısında bulundu.

Yıldız, iklim değişikliğiyle mücadelede mevcut bölgesel mekanizmaların da güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu bağlamda Akdeniz için Birlik ile Barselona Sözleşmesi'nin üye ülkeler arasında iklim konularında koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştırma rolü olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı (COP22) Başkanlığı döneminde Akdeniz ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyleyen Yıldız, Barselona Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul'daki "İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi"nin de bölgede işbirliği ve direnci güçlendirmeye katkı sağlayacağını söyledi.

- "Gazze'de BM Güvenlik Konseyi kabul edilemez faciayı hala durduramadı"

Büyükelçi Yıldız, "Akdeniz, dünyanın en ölümcül göç yollarından biri. Orta ve Doğu Akdeniz'den geçmeye çalışan, aralarında gençlerin de bulunduğu binlerce kişi yoksulluk, çatışma ve tahayyül edilemez katliamlardan kaçarken ölüyor ya da kayboluyor." dedi.

Libya istikrarsızlıkla boğuşmaya devam ederken, Suriye'deki duruma da odaklanılmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gazze'de 2.2 milyon kişi aralıksız bombardıman altında, kriz halinde yaşamaya devam ediyor. Binlerce can kaybıyla beraber, su, gıda ve barınma imkanlarından yoksun gençler ve çocuklar tarifsiz acılara maruz bırakılıyor. Buna rağmen, çatışmanın 6. ayında BM Güvenlik Konseyi insan eliyle yapılan ve kabul edilemez bu faciayı hala durduramıyor."

- "Genç insanlar doğal arabuluculardır"

Yıldız, "Akdeniz bölgesinde güvenlik, istikrar ve refah Türkiye için büyük önem taşıyor." dedi.

Dünya nüfusunun çeyreğinden fazlasını etkileyen çatışmaların Türkiye'nin yakın bölgesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Yıldız, "Bu nedenle barışçıl çatışmaların çözümü ve arabuluculuk, Türk dış politikalarının öncelikleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Türkiye'nin bu anlayışla 2010 yılında Finlandiya’yla birlikte BM’de "Barış için Arabuluculuk Girişimi"ni başlattığını, bunun ise 2011'de hızla büyüyen "Arabulucuk Dostlar Grubu"nun kurulmasına uzandığını kaydetti.

"Genç insanlar doğal arabuluculardır." diyen Yıldız, gençlerin bu potansiyelinin kullanılmasının Akdeniz'de toplumlar arasında güven ve saygı inşasına katkı saylayacağını dile getirdi.

- "Türkiye aktif olarak destek vermeye devam edecektir"

Ahmet Yıldız, Türkiye'nin bölgedeki sorunların adil, eşit ve barışçıl çözümü ile uluslararası hukuka uygun olarak deniz yetki alanlarının hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sınırlandırılması ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımına tam destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi önerisinin uzun vadeli çözüm için önemli bir adım teşkil edebileceğini kaydeden Yıldız, bu önerinin halen masada olduğunu bildirdi.

Yıldız, aynı şekilde Kıbrıs sorunun çözümünün de tüm Doğu Akdeniz bölgesinin güvenlik ve refahına katkı sağlayacağını belirterek, "Artık Ada'da sahadaki gerçeklere uygun şekilde, iki tarafın da egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde, tabandan yukarıya yaklaşımlara odaklanma vakti gelmiştir." mesajını verdi.

Büyükelçi Yıldız, "Türkiye, Akdeniz Bölgesinde barış, istikrar, refah ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında tüm bölgesel ve uluslararası çabalara aktif destek vermeye devam edecektir." ifadeleriyle sözlerine son verdi.