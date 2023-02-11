Türkiye Cumhuriyeti, Adıyaman’da yaşanan deprem ile ilgili İSİAS Otel’e yönelik soruşturma açılması talebimizi işleme koyduğunu açıkladı.

Deprem sonucu Adıyaman’daki İSİAS Otel’de yaşamlarını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadele verilecektir. Anavatan Türkiye de konuya yakın ilgi göstermektedir. Adıyaman’daki İsias Otel’in ciddi ihmal, istismar ve/veya hatalar sonucu yıkıldığı ileri sürülüyor. Bu Otel’de 35 vatandaşımız yaşamlarını yitirdi. Türkiye’de savcılar resen soruşturmalara başladılar. Bakanlar Kurulu’nun dün konuyla ilgili olarak yaptığı toplantıya başkanlık ettim. Orada konuyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı gönderilerek soruşturma yapılması talebimizin bildirilmesi de kararlaştırıldı. O yazı gönderildi ve yanıtı da geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Adıyaman Valiliği’ne, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizim İsias Otel’in çökmesiyle ilgili adli soruşturma başlatılması ve binanın enkazı kaldırılmadan numune alınması taleplerimizi iletmiş bulunuyor. Acımız çok büyüktür. Yitirdiğimiz çocuklarımız bizleri yasa boğmuştur. Biz Türkiye’mizin, Türkiye de bizim acılarımızı paylaşıyor. Anavatan Türkiye de diğer yerlerdeki gibi Adıyaman İsias Otel’de meydana gelen depremin nedenlerine yakın ilgi göstermektedir. Yapılan yeni savcı atamaları ile soruşturmalar başlatılmıştır. Bizler de Adıyaman’daki İsias Otel’de yaşamlarını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için her türlü hukuki mücadeleyi vermekte kararlıyız. Ben de Hükümetimiz de konunun takipçisi olacağız. İnşallah adalet yerini bulacak, hata yapan varsa cezasını çekecektir.