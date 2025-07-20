Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16.00 sıralarında “TUR” uçağıyla Ercan Havalimanı'na iniş yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti bakanları, milletvekilleri ve diğer üst düzey yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu ve Belgin Uygur eşlik ediyor.

Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit törenine katılacak. Toplu açılış ve temel atma törenine de katılacak olan Erdoğan’ın gün içerisinde ülkeden ayrılması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri kuvvet komutanları da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kutlamaları için dün adaya gelmişti.