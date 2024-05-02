Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Zirvesi'nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileğini iletti ve zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için gelecek dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.