Birçok İngilizin diş yaptırmak için Türkiye’yi tercih etmesi ve sonucunda oluşan aşırı beyaz, blok halindeki yapay diş görünümü yaygın şekilde ‘Turkey teeth (Türkiye dişleri)’ diye adlandırılıyor.

Britanya’da 23 yaşındaki uyuşturucu satıcı Coran Davies, Türkiye’de bir dişçi koltuğunda çektirdiği fotoğrafı, başka bir soruşturma nedeniyle polisin elinde olan arkadaşının telefonuna gönderdi.

Davies, arkadaşının polisin elinde olduğunu bilmiyordu. Mesajda fotoğrafın yanı sıra kokain ve esrar tedariğine dair bilgiler de paylaştı. Böylece yeni dişlerini sergilemek isterken polise biyometrik verisini de altın tepside sunmuş oldu.

Polisler, yüz tanıma sistemini kullanarak Davies’in kimliği tespit etti.

BBC’nin haberine göre Davies geçen ay Galler’in güneyindeki Tonypandy kasabasında arabasıyla ilerken yanındaki 25 yaşındaki Dale Howell’la birlikte gözaltına alındı. Üzerlerinde uyuşturucu ve binlerce sterlin nakit para bulundu.

İki gün sonra Davies mahkemede ‘esrar tedariki, sigortasız veya ehliyetsiz araç kullanma, suçtan elde edilen mal varlığına sahip olma ve kokain tedarik etme niyeti’ dahil birden fazla suçtan suçu kabul etti.

Howell ise ‘suçtan elde edilen mal varlığına sahip olma ve kokain tedarik etme niyeti’ suçlarını kabul etti.

Davies dört yıl, Howell ise üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.