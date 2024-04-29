Türk sineması oyuncuları Türkan Şoray ve Ediz Hun, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde 6-10 Mayıs'ta KKTC'ye yapacakları ziyaret sırasında Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) düzenlenecek söyleşiye de katılacak.

Söyleşi, 8 Mayıs Çarşamba saat 14.00’te GAU Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde Simge Özekler Erdal moderatörlüğünde halka açık yapılacak.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, konuyla ilgili açıklamasında, Türk sinemasının iki değerli ismini üniversitede ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacaklarını ifade etti.