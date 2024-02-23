Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ile (KKTCDOB) TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Kalkanlı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür Merkezi’nde “Türk Eserlerinden Seçmeler” konseri verildi.

Telsim iletişim desteğiyle KKTCDOB ve TCDOBGM/ANKARADOB sanatçıları arasından Mezzo-Soprano Ezgi Karakaya, Tenor Barış Yanç, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Soprano Sermin Dikmen Töre, Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde gerçekleşen konseri, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre, milletvekili Fikri Toros ve davetliler izledi.