Tunus'ta onlarca özel sektöre ait fırın sahibi ve çalışanı, hükümetin "un" kesintisi kararını protesto etti.

Tunus'ta ekmeğin yanı sıra unlu mamuller de üreten özel sektöre ait "modern" fırın sahipleri başkentteki Ticaret Bakanlığı önünde toplanarak "un dağıtımı konusunda hükümetten adalet" talep eden sloganlar attı.

Tunus Ulusal Kurumlar Konfederasyonu CONECT'e bağlı Modern Fırınlar Meslek Odası Başkanı Muhammed El-Cemali, gösteride yaptığı açıklamada, gösteriyle iş ve onurlu yaşam haklarını talep ettiklerini söyledi.

Cemali, "Biz (modern fırınlar) hükümetten sınırlı un desteği alıyoruz. Diğer fırınlar ise unu yüzde yüz sübvansiyonlu alıyor. Devletin aldığı kararlar bizi saha dışına iterken, 18 bin kişiyi de işsiz bırakıyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı önündeki göstericilerin haklarını geri almadan eylemlerini sonlandırmayacağını kaydeden Cemali, "Bu haksızlığın sonlanması için cumhurbaşkanıyla görüşmeyi istiyoruz. Başkalarını dinlediği gibi bizi de dinlemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tunus'ta "geleneksel" olarak sınıflanan yaklaşık 4 bin fırın un sübvansiyonundan faydalanıyor ve ekmeği tek fiyattan satıyor. Sayıları bin 500'ü bulan modern fırınlar ise un sübvansiyonundan çok az yararlanıyor.

CONECT 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, konfederasyona bağlı olan ve sayıları yaklaşık 1500'ü bulan fırınlarda 1 Ağustos'tan itibaren ekmek üretiminin durdurulması yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Tunus'ta, son zamanlarda ekmek üretiminde yaşanan kriz nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.