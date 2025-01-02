Safakes Sağlık Müdürü Hatem Şerif, bölge radyosuna konuya ilişkin açıklama yaptı.

Karkanah Adaları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu bildiren Şerif, olayda 25 kişinin kurtarıldığını, 27 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Tunuslu yetkili, ölenlerin Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğunu ifade etti.

Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı raporda, 2023'te 714, 2024 yılında mayıs ayına kadar, 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını paylaşmıştı.