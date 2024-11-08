Rum basını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Macaristan’daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın da bulunduğu masada birlikte kahve içip sohbet etmesini “ilgi çekici ve alışılmadık” vurgusuyla aktardı.

Politis “Tuna Boylarında Diplomasi Kahvesi… Erdoğan-Hristodulidis Budapeşte’deki Avrupa Toplantısı Çerçevesinde Konuştu” başlığıyla manşete çektiği haberinde Türkiye’nin “son dönemde Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu tavrın soğuk duş etkisi yaptığını” öne sürdü.

Gazete Türkiye’nin bir yandan “artık üçlü görüşme ve genişletilmiş görüşme anlaşması gibi diyaloğa elverişli bazı hareketlere "müsaade ettiğini" öte yandan da bu hareketleri, sorunu farklı şekilde çözme çabalarına dahil ettiğini yazdı.

Gazete Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili anlaşmazlıklar devam ederken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in birlikte kahve içip sohbet etmesini “ilgi çekici gelişme” olarak niteledi.

Gazete Hristodulidis’i kaynak göstererek (Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis imzasıyla dün “X” platformundan paylaşılan açıklama) dünkü sohbette Kıbrıs sorununa değinildiğini ama esas konulara girilmediğini yazdı. Haberde bu sohbetin, “Ankara’nın AB ile ilişkilerini yeniden canlandırmasının ve Türk-Yunan diyaloğunun yarattığı iyi ortamın delili olduğu görüşü de ortaya kondu.

Habere göre sohbette Erdoğan’a “sorunun uzlaşılmış çerçevede çözülmesi mesajı verdiğini kaydeden Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun özüne girilmediğini ancak görüş alışverişinin özlü müzakerelerin başlaması hedefine yardımcı olduğuna” işaret etti.

Gazete dünkü kahve sohbetinin “Kıbrıs sorununun, çözüm çabalarına yönelik sürecin önemli bileşeni olan Türkiye- AB ilişkilerinin yeniden canlanmasının delili olduğunu” yazdı ve Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yaptığı konuşmanın üst hiyerarşik sıralarında bulunan konuların da bunu yansıttığına işaret etti.

Hristodulidis’i kaynak göstererek, Erdoğan’ın konuşmasında Türkiye’nin AB ile daha çok iş birliğine ihtiyacı olduğu mesajı verdiğini yazan gazete, AB’yi en önemli jeopolitik enstrümanlardan biri olarak niteleyerek devam eden krizlerin çözümlenmesinde toplu eyleme gerek olduğundan söz ettiğini kaydetti. Haberde Türkiye’nin çözümün parçası olduğunu söyleyerek ülkesinin Avrupa Savunma Örgütü’ne (European Defence Agancy) girmesinden yana tavır koyduğu da kaydedildi.

Habere göre Hristodulidis "Erdoğan Kıbrıs sorununa değinmedi, Türkiye açısından bir dizi zorluğa atıf yaptı ve Türkiye’nin Avrupa örgütlerine, Avrupa Savunma Örgütü’ne daha yakın olmak istediğini söyledi.” dedi.

Hristodulidis bütün bunların, kendisinin ilettiği (Erdoğan’a?) mesajlar olduğunu da savunarak söyle konuştu:

“Bütün bunlar Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çerçeve zemininde çözülmesinden geçer. Diyalog ve görüşme bizi korkutmamalı, tam olarak bunu söyledim.” Hristodulidis Rum yönetiminin, “’somut ve özlü ilerleme paralelinde’ Türkiye-AB ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu” söylediğine de haberde yer verildi.

Gazete Ankara ile Atina’nın, kendi aralarındaki pozitif ajanda zeminindeki diyaloğa bağlılıklarını ve Kıbrıs sorunundaki anlaşmazlıkları yeniden teyit ettiğini de yazdı. Habere göre Ankara ile Atina Kıbrıs sorununun Türk-Yunan ilişkilerinden etkilendiğini de teslim etti.

Ankara’nın Kıbrıs’ta iki ayrı devlet tezini tekrarladığını yazan gazete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi sayfası kapanmıştır dediğine de yer verdi. Haberde Fidan'ın bu sözü, Yunan dengi Yorgos Yerapetridis ile bugün Atina’da gerçekleşecek görüşmesine saatler kala söylediğine dikkat çekti. Gazete şu anda bir müzakere süreci bulunmadığını belirten Fidan’ın, farklı çözüm şekilleri aracılığıyla bir çözümün elbette mümkün olduğuna işaret ettiğini de ekledi.

Atina’nın ise Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesinin Kıbrıs sorunu için olumlu şartlar yarattığı görüşünde olduğunu yazan gazete Dışişleri Bakanı Yerapetridis’in Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde adil, sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüm bulmak için diyaloğa katkı koymaya hazır olduklarını söylediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında New York’ta gerçekleşen gayriresmi yemeği “müzakerelerin yeniden başlamasının ilk adımı” olarak niteleyen Yerapetridis’in “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi” tezini yinelediği de haberde kaydedildi.

-“Çok taraflı gayriresmi görüşme Kasım sonu Aralık başı”

Fileleftheos Budapeşte’deki dünkü kahve sohbeti ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan dengi Yorgos Yerapetridis’in bugün Atina’da yapacağı görüşmenin “Kıbrıs sorununda bundan sonrası açısından iyi bir ortam yarattığını, önümüzdeki haftalarda BM tarafında da gelişme ve hareketler beklendiğini yazdı.

Gazete “Beşlinin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Görüşmesi Aralık Başlarında... Gayriresmi Çok Taraflı Görüşme Yıl Sonundan Önce” başlıklı haberinde edindiği bilgilere dayanarak BM Genel Sekreteri’nin gayriresmi çok taraflı görüşme daveti yapacağını yazdı.

Bu görüşme zamanının ise muhtemelen Kasım sonu-Aralık başı olacağını belirten gazete Genel Sekreterliğin, önümüzdeki dönemde beş müdahil taraf ile temas için çalıştığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Genel Sekreterliğin çok yakında Ada’daki iki taraf ile temas edecek BM yetkilisinin Ada’ya gelişini açıklamasını bekliyor. Ancak bu gelişin, iki taraf arasında yeni geçiş noktaları açılmasıyla ilgili bazı gelişmelere bağlı olup olmayacağı henüz net değil.

Habere göre Rum Yönetimi çok taraflı gayriresmi görüşmeye kadar bazı gelişmelerin diyalog için olumlu ortam yaratabileceği görüşünde ve dün Budapeşte’deki kahve sohbeti ile Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları'nın bugün Atina’da yapılacak görüşmesini bu çerçevede değerlendiriyor.

“Başkan Hristodulidis birkaç dakikalığına da olsa Türk Cumhurbaşkanı ve diğer bazı yetkililerle birlikte oturdu.” ifadesine yer veren gazeteye göre Rum tarafında, “Kıbrıs sorunundaki olumsuz mesajlarına rağmen" şu an Türk tarafının (Kıbrıs sorununda) daha iş birlikçi olacağı” inancı var.

Aynı gazete Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili sözlerini “Farklı Umanlara Zorunlu İniş Yaptırdı… Hakan Fidan Atina Ziyaretine Kısa Süre kala ‘Kıbrıs’ın Yeniden Birleşme Sayfasının Kapandığını’ İletti” başlığıyla aktardı.