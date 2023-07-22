Paket sigaralara yeni bir zam daha yapıldı. En son 9 Temmuz tarihinde zam yapılmıştı. 12 gün sonra yapılan yeni artış dün geceden itibaren yürürlüğe girdi. Böylelikle tüm sigara çeşitlerine 4 TL zam daha geldi.
Tüm sigara çeşitlerine 4 TL zam geldi
Paket sigaralara yeni bir zam daha yapıldı. En son 9 Temmuz tarihinde zam yapılmıştı.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı