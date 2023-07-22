Paket sigaralara yeni bir zam daha yapıldı. En son 9 Temmuz tarihinde zam yapılmıştı. 12 gün sonra yapılan yeni artış dün geceden itibaren yürürlüğe girdi. Böylelikle tüm sigara çeşitlerine 4 TL zam daha geldi.

Haber: ERGÜN YAHAT