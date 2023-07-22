Paket sigaralara yeni bir zam daha yapıldı. En son 9 Temmuz tarihinde zam yapılmıştı.   12 gün sonra yapılan yeni artış dün geceden itibaren yürürlüğe girdi.  Böylelikle tüm sigara çeşitlerine 4 TL zam daha geldi.

RMMO’nun State Partnership Program’a katılım metni imzalandı RMMO’nun State Partnership Program’a katılım metni imzalandı

Haber: ERGÜN YAHAT