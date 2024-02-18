Tüketiciler Derneği, piyasada astronomik fiyat artışlarının devam etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, etkin denetim yapılmasını istedi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, “Haksız fiyat artışları yanında idari para cezası gerektiren ‘etiket ve kasa fiyat farkı vurgunu’ ile tüketicilere marketlerde yapılan yasaya aykırı haksızlıkların yaygın olarak devam etmesi, bu konuda yasaları tarafların kaale almadıklarını, denetimlerin caydırıcı olamadığını göstermektedir. Bununla da yetinmeyen toptancıların eksik gramajlı ve tarihi geçmiş temel gıda ürünlerini piyasaya sürmeleri yalnız ekonomik değil tüketicilerin sağlığını da tehdit edecek boyuta ulaşmış bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Gıda Güvenliği ve Ürün Güvenliği Yasalarının yürürlüğe girdiği 2014'ten beri uygulamaya konmamasının tüketicileri denetimsiz piyasada sağlıksız ve fahiş fiyatlı ürünlere karşı korumasız bıraktığını belirten Işık, Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’na, sebze ve meyvede analiz raporlarının satış reyonlarında etiketlerde belirtilmesinin yasa gereği zorunlu olduğunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

Işık, tüketicilere, piyasadaki bozuk gıda ve kalitesiz fahiş fiyatlar ile etiketsiz, etiket-kasa fiyat farkı olan ürünlerle ilgili şikayetlerini doğrudan veya www.tuketicilerdernegi.org web sitesinden iletmeleri çağrısı da yaptı.