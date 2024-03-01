Piyasa gözetimi ve CE işaretinin önemi anlatıldı

Gazimağusa’da gıda ürünleri dışında kalan ürünlerle ilgili tüketici ve ürün güvenliği konusunda seminer düzenlendi.

Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği ile Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı tarafından finanse edilen Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesinin (MSCD) ortak çalışması olan seminerde piyasa gözetimi ve CE işaretinin önemi konusunda bilgi verildi.

MSCD’den yapılan açıklamada, projenin, oyuncak, tekstil ve ev aletleri gibi gıda dışı ürünlerin denetlenmesinde Avrupa’daki uygulamaların entegre edilmesi yönünde bir çalışma olduğu kaydedildi. Ana amacın tüketici, çevre ve halk sağlığını korumak olduğu belirtilen açıklamada, güvenli ve rekabetçi piyasanın tüketiciler, işletmeler ve Kıbrıs'ın iki toplumu arasındaki Yeşil Hat Ticareti açısından da önemli olduğu kaydedildi.

Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal, gıda dışı ürünler için piyasa gözetim sisteminin daha etkin olabilmesi için tüketici örgütlerinin daha önemli rol alması gerektiğini söyledi. Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Gülyüz Debeş ise etiket ve CE işareti hakkında bilgi verdi ve bilinçli alışverişte dikkat edilmesi gereken unsurları anlattı.

AB Projesi Ekip Başkanı Francesco Apruzzi, tüketicilerin, yaptığı geri dönüşler ve piyasa gözetiminden sorumlu kurumlara yaptığı şikayetler nedeniyle piyasa denetiminin önemli aktörleri olduğunu söyledi.

Proje yetkilisi Atakan Baştürk, piyasa gözetimi sistemi, ürün güvenliği ve tüketicinin korunmasına yönelik tedbirler hakkında bilgi verdi; CE işaretinin önemini anlattı ve Avrupa’daki iyi uygulamalarla ilgili örnekler verdi.

-Proje

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi'nin temel amacının, piyasa gözetiminde AB’daki uygulamalar ve kullanılan teknoloji hakkında tüketicileri ve denetleme kurumlarını bilgilendirmek olduğu belirtildi.

CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanı içinde satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygunluğunu gösteren bir işarettir. CE işareti, bir ürünün üretici tarafından değerlendirildiğini ve AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığının kabul edildiğini belirtir. Elektronikten oyuncaklara, tıbbi cihazlardan inşaat ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi için gereklidir.

CE işareti, Kıbrıs Türk toplumunda, Kıbrıs ve AB genelinde dolaşan birçok ürün için halihazırda bir gerekliliktir.