Konfederasyondan yapılan açıklamada, Anayasa’nın ilgili maddelerine atıfta bulunularak amir hükümleri dikkate almayan bazı işletmecilerin halkın plajlara girmesini engellediği, kişi başı 800 TL’ye varan plaj giriş ücreti talep ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’nı görevini yapması için uyaran Konfederasyon, şunları belirtti:

“Hakları gasp edilen yurttaşlarımızın Güney Kıbrıs plajlarına gitmeleri için adeta zorlanmaktadırlar. Konfederasyonumuz hükümeti yurttaşların plajlara özgürce girebilmeleri için derhal gerekli önlemleri almaya davet etmektedir.”

Ombudsman’ın 28 Haziran 1998 tarihli raporuna da değinilen açıklamada, raporda “Anayasa ve Yasanın öngördüğü gibi plajlara girişte ücret alınmaması, plajda sunulan hizmetler alınırsa alındığı zaman ve alındığı yerde ücreti ödenmesi” gerektiği uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.

Ombudsman’ın belediye ve kaymakamlıkların sıkı denetim yapması tavsiyesine de işaret eden Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, gerekenlerin yapılması için hükümet ve Meclis’i uyardı.