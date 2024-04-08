Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Tüketici Konseyinin 15’inci yıllık toplantısı cuma günü Bakanlık binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında gerçekleştirilen Konseyin yıllık toplantısına, ilgili bakanlıkların temsilcileri, meslek örgüt ve birlik temsilcileri, üniversite temsilcileri ve tüketici örgüt temsilcileri katıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, tüketici haklarının önemi, korunması ve adil ticaret koşullarının sağlanması konusuna dikkat çekti.

Piyasa denetimine büyük önem verdiklerini kaydeden Bakan Amcaoğlu, kuzu eti fiyatı ile ilgili tavan fiyat uygulamasını anlattı, bu uygulamaya Kasaplar Birliği ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yöneticileri ile birlikte imza koyduklarına vurgu yaptı.

Bakan Amcaoğlu, “Tüketici Konseyinden çıkacak tavsiye kararları Bakanlığımızın yol haritasının belirlenmesine katkı sağlayacak” dedi.

Tüketici Konseyi Başkanı Huriye Kutup, toplantıda Tüketicileri Koruma Yasası ve tüzüklerine ilişkin bilgi verdi.

Kutup, Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti yetkileri ve çalışma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi verirken, yapılan seçimle Hakem Heyetine iki üye seçildi.

Toplantıda söz alanların görüşleri doğrultusunda, bazı tavsiye kararları alındı.

Bu kararlar şöyle:

Tüketici Yasası’nın ve tüzüklerinin güncellenmesi konusunda bir komite kurulması ve komite çalışmalarına katılacak 9 üye belirlenmesi,

Ticaret Dairesinin ikinci el oto satışları ve satış sonrası hizmetleri konusunda müstakil bir yasanın çıkarılmasına ilişkin çalışmalar başlatılması,

Ticaret Dairesinin Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası’nda düzenleme yapılması ve Ürün Güvenliği Yasası’nın altındaki eksik olan tüzüklerin çıkarılmasına ilişkin çalışmaların başlatılması,

Uygun bir zamanda tüketici çalıştayı organize edilmesi.