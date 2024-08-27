Filelelefteros gazetesi "TUI'nin İşgal Altındaki Topraklara Yönelik Gezileri Meclis'e Gidiyor" başlıklı haberinde Alman Tur Operatörü TUI'nin; Güney Kıbrıs’taki operasyon ekibi şefinin, yerel (Rum) ortaklarına, TUI’nin Kuzey’e yönelik gezileri artık satmayacağı veya tanıtımını yapmayacağını belirten bir elektronik posta gönderdiğinin doğru olduğunu ancak bunun, TUI’nin konuyla ilgili tutumunu yansıtmadığını açıklamasının arından meselenin aldığı boyut ve de Rum Yönetimi'nin olası pozisyonunun, mecliste ele alınacağı yazdı.

Konunun, yarın mecliste, Meclis Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Komitesi toplantısında ele alınacağını yazan gazete konunun, kapalı kapılar ardında gerçekleştirmesinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Habere göre toplantıya, Rum Başkanlık Müsteşarı, Turizm Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Turizm Müsteşarlığı Genel Müdürü, Hukuk Dairesi, OEV, KEVE, PASİKSE, ACTA gibi örgüt temsilcileri de davet edildi.

-Kumis

Politis gazetesi, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis'in, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada TUI'nin tutumunun değerini düşürme girişiminde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kumis, şirketin gezilerin sona erdiğine dair çıkan ilk haberlere yönelik kamuoyu önünde diyaloğun sonlandırılmasını istediğini belirtirken hükümetin ve kendi bünyesindeki Turizm Müsteşarlığı'nın, TUI'nin düzeltme açıklamasının ardından şirket ile herhangi bir iletişime geçmediğini de savundu.

Kumis, şirketin zor bir durumda olduğunu söylerken Turizm Müsteşarlığı'nın da kimlerle iş birliği yapacağını seçme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Kumis açıklamasında "eğer karşımda, internet sayfasında "Discover Kyrenia" tipinde simgeleri ileriye götüren ve dolaylı yoldan işgal altındaki toprakları destinasyon olarak ortaya koyan bir örgüt varsa, iş birliğini ilerletmek için bunları kaldırmasını isteme hakkım yok mu" şeklinde de soru sordu.

TUI gibi büyük örgütler tarafından düzenlenen KKTC'ye yönelik günübirlik gezilerin, Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik turist akışı sorununu sonlandırıp sonlandırmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Kumis, böyle bir şeyin olamayacağını söyledi.

Kumis, aynı zamanda ziyaretler devam edecekken en mantıklı olanın ne olduğununu yanıtlama konumunda da olmadığını belirtti.

Kumis, turizme ilişkin talepkar bir politika gerekliliğinden söz ederek Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulamaya girmesinin ardından KKTC'deki turizmin yükselişe geçtiğini ifade etti.

Kumis, Kıbrıs sorununun uzaması nedeniyle turizmdeki olguların değiştiğini de dikkati çekti.