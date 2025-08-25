Tüfekçi’ye 300 Bin Dolarlık Vergi Kıyağı!

Hiçbir şirkete tanınmayan gümrük ve fon muafiyeti, Tüfekçi Ltd. için Bakanlar Kurulu kararıyla sağlandı. Başbakan Üstel’in bu kıyağı hangi bedel karşılığında yaptığı tartışma konusu.



Başbakan Ünal Üstel’in imzasıyla alınan Bakanlar Kurulu kararı, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Karara göre, Tüfekçi Ltd. tarafından ithal edilen yüksek kapasiteli vinç için Gümrük Vergisi, Rıhtım Harcı ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti sağlandı. Bu ayrıcalığın, devletin kasasına girmesi gereken yaklaşık 300 bin dolarlık gelirin affedilmesi anlamına geldiği ifade ediliyor.

Uzun süredir piyasada “yalan dolanla iş yapmak” ve “devleti zarara uğratmak” iddialarıyla gündeme gelen Hüseyin Tüfekçi, daha önce çevresine sık sık “Başbakan’a ödeme yaparım, her istediğimi yaptırırım” sözleriyle övünmüştü. Bugün alınan karar, bu iddiaları güçlendirir nitelikte.

Yasalara göre hiçbir firmaya sağlanmayan bu tür bir muafiyetin, tek bir şirket için uygulanması “kişiye özel karar” tartışmalarını alevlendirdi. Kamu vicdanını yaralayan bu kıyağın gerekçesi ve karşılığında ne verildiği ise halen açıklanmış değil.

Kamuoyu, Başbakan Üstel’den şu sorulara yanıt bekliyor:

• Devletin kasasından neden 300 bin dolardan vazgeçildi?

• Bu ayrıcalık neyin karşılığında sağlandı?

• Tüfekçi’nin “Başbakanı öderim, istediğimi yaptırırım” iddiaları doğru mu?

Açıklama gelmediği sürece, bu karar “parası olanın devleti satın aldığı” bir düzenin somut göstergesi olarak tarihe geçecek.