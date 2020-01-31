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Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

31 Ocak 2020, 08:17

Arkadaşımın terimi idi.

"Makul aday"...

Cuk oturan bir tanım.

Tufan Erhürman.

Makul aday Tufan Erhürman.

Neden makul?

Samimi.

Mütevazi.

Fraksiyonist değil.

Federasyona evet derken KKTC'yi seller alsın demiyor.

Türkiye'ye yakın ama yalakalık yapmıyor.

Net.

Kendinden emin.

Ukala değil.

Zıppır da değil.

Yani.

Arkadaşımın dediği gibi.

Makul kişi.

*****

Erhürman'a " slow power" demek de mümkün.

Bağırmıyor, çağırmıyor.

Ben, ben,ben de demiyor.

Ama biliyor.

Kıbrıs sorununu da biliyor.

KKTC'nin dertlerini de biliyor.

Gökyüzünde uçmuyor, yeralltına da inmiyor.

Ayakları yere basıyor.

Hayal satmıyor.

Umut tacirliği de yapmıyor.

Gerçekci, bilimsel, analitik.

Yani...

Yani makul kişi.

*****

Erhürman başladığı noktadan epey yol almış durumda.

Artık 2.turda algısı yerleşti.

Şimdilerde sorgulanan rakibinin kim olacağı.

Bunu PR yaparak başarmadı.

Artistlik de yapmadı.

Yalakalık da yapmadı.

Vatandaşa kendisi gibi olduğunu hissettirdi sadece.

Halkın müzakereci değil Cumhurbaşkanı istediğini anladı.

Herkese sarıldı.

Herkesi kucakladı.

Ve en önemlisi yapmacık olmadı.

İçinden geleni yaptı.

Biçilmiş rollerin basit figüranı olmadı.

****

Ve işte gelinen nokta.

Makul aday olarak yerini aldı.

Şimdilerde herkes çok net duyuyor.

Neyi mi?

Tufan Erhürman'ın ayak seslerini.

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