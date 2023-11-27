TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret etti.

YÖDAK’ta yapılan toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖDAK başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Hasan Amca, Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Prof. Dr. Remziye Terkan ve Prof. Dr. Ali Ünyayar, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve KEİ uzmanı Gülsüm Gözenler de katıldı.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, toplantıda 2014’ten beri duraklayan KKTC üniversitelerinin araştırma kapasitesini artırma konusunda yeni bir motivasyon ve destek yaratma için yapılması gerekenler ele alındı.

KKTC kaynaklı proje konularının YÖDAK, MEB ve üniversitelerle birlikte belirlenerek bu alanda çalışacak bilim insanlarını bilgilendirmek ve teşvik etme konusunda fikir birliğine varıldı. Üniversitelerde Teknoloji Transfer Ofisleri ve Proje Destek Ofislerinin ivedi olarak kurulması konusunda çalışmaların başlatılması da görüşüldü.

Yödak açıklamasında “TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a bu önemli ziyaret için teşekkür eder, bu girişimin KKTC üniversiteleri için hayırlı olmasını dileriz.” denildi.