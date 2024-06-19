Ercan Havalimanı İşletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan Boğaz Piknik alanında çevre temizliği yaptı.

T&T Havaalanı İşletmeciliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, elliye yakın çalışan ve iş makineleri ile bölgeye giren T&T ile Taşyapı’nın bölgeye gelecek piknikçilere daha temiz ve keyifli bir piknik deneyimi ve temiz bir çevre sunma hedefiyle temizliği gerçekleştirdiği belirtildi.

Çevre temizliği çalışmasına katılan T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Boğaz Piknik alanının yerel halkın ve ziyaretçilerin sık sık kullandığı yer olduğunu ve Kıbrıs Genç TV’nin “Temiz Kıbrıs” adı altında başlattığı çevre kampanyasında Boğaz Piknik alanının kirli görüntülerini görür görmez olaya müdahale edip temizleme ihtiyacı hissettiklerini belirtti.

Bölgede çöpleri ve çevredeki otları temizlediklerini ifade eden Turanlı, şirket olarak amaçlarının sürdürülebilir çevre bilinci ile birlikte doğayla uyumlu bir yaşam tarzının sürekli hale getirilmesi için ellerinden gelen desteği vermek olduğunu kaydetti.

Çevre temizliği konusunda kendilerinden yardım talep edecek vatandaşlara veya belediyelere gereken yardımı yapmaya hazır olduklarını belirten Turanlı, bunun için Ercan Havalimanı veya Taşyapı’nın telefonlarından kendilerine ulaşabileceklerini kaydetti.