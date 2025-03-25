ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'i Yemen ile ilgili askeri planların konuşulduğu gruba "yanlışlıkla" ekleyen Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un arkasında durarak, "Michael Waltz dersini aldı ve o iyi bir adam." dedi.

ABD Başkanı Trump, NBC News kanalında bir programa telefonla katılarak dün Amerikan kamuoyunu sarsan skandala ilişkin konuştu.

Trump, The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz tarafından "yanlışlıkla" Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna eklenmesinin "Yemen'e yönelik askeri saldırılara hiçbir etkisinin olmadığını" savundu.

Waltz'a ve ulusal güvenlik ekibine güveninin tam olduğunu kaydeden Trump, "Michael Waltz dersini aldı ve o iyi bir adam." değerlendirmesini yaptı.

Goldberg'in Signal sohbetine nasıl eklendiği konusunda kendisine ne söylendiği sorulduğunda Trump, "Telefondaki (Goldberg), Michael'ın adres defterinde olan kişilerden biriydi. Bir çalışanı onun numarasını orada bulmuş." yorumunu yaptı.

Trump, yaşanan olaydan dolayı herhangi bir hayal kırıklığı içinde olmadığını anlatarak, ekibine güvendiğini ifade ederek, söz konusu olayın iki ay içindeki tek aksaklık olduğunu ve ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Signal grubunda "savaş planlarını paylaşmadığını" ve "gizli bir materyali göndermediğini" iddia etti.

- ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.

Başkan Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt vermişti.