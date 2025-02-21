ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "Seçim yapmayan bir diktatör" olarak nitelemesinin ardından bazı ülkeler, bu tanımlamaya tepki gösterdi.

Trump'ın, 19 Şubat'ta Zelenskiy'e yönelik, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." şeklindeki sözlerine birçok lider yanıt verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, Zelenskiy'nin demokratik yollarla seçildiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimindeki Rusya'nın ise demokratik bir ülke olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin 'Ukrayna'nın, AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok.' demeye hakkı yok." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Ukrayna'daki barış sürecinin yalnızca ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın arasında yürütülmemesi, Ukrayna'nın da sürece dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 2023'teki Brezilya ziyaretini hatırlatan Lula da Silva, "Dostum Olaf Scholz’a bir Rus'u ya da herhangi birini öldürmek için silah satmayacağımı söyledim. Bu nedenle üzgünüm ancak Brezilya onlara ihtiyaç duydukları silahları satmayacak." diye konuştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenskiy'i desteklediğini" belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, söz konusu ifadenin doğru olmadığını kaydederek, "Bu, yanlış bir tanımlama. Rusya, savaşı başlattı. Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir. Ukrayna'da seçim yapılmasını isteyen başka bir ülke de yok." görüşünü paylaştı.

- Almanya, Trump'ın ifadesini "yanlış, tehlikeli ve absürt" buluyor

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı'nın yorumlarını "yanlış ve tehlikeli" olarak nitelendirirken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da bu ifadeleri "absürt" bulduğunun altını çizdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bu, yalnızca onların ulusal egemenlik mücadelesi değil aynı zamanda uluslararası hukukun üstünlüğünün taraftarı olma mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Richard Marles de ülkesinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini ifade ederek, sürecin "Ukrayna'nın şartlarına göre" sona ermesi gerektiğini savundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X'teki paylaşımında, "İspanya'nın Ukrayna demokrasisine ve Devlet Başkanı'na verdiği desteği yeniden teyit etmek için pazartesi günü Kiev'de olacağım." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik eleştirileri için "sükunet" çağrısında bulundu.

Yeni ABD yönetiminin sözlerinin her zaman güçlü olduğunu kaydeden Tajani, "Trump ile Zelenskiy arasındaki ilişkide çatlaklar var ancak durumun sakinleşmesi ve barışın sağlanması, bizim çıkarımıza." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde kendisine "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı" olarak destek verdiğini belirtti.

İngiltere'deki aşırı sağcı parti lideri Nigel Farage, Trump'ın sözlerinin her zaman ciddiye alınması ancak her zaman kelimesi kelimesine doğru kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşu bir nükleer gücün saldırısına 3 yıldır direnen ülkede yapılacak seçimin değeri ne olabilir? Topraklarının beşte biri işgalci askerler tarafından işgal edilmiş ve tüm ülke her gün bombardıman altındayken seçimler nasıl organize edilir? Böyle bir ülkenin Devlet Başkanını diktatör olarak nitelendirmek büyük bir alaycılık." ifadelerini kullandı.

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Zelenskiy'i suçladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ise 3 yıldır süren savaşın hiç başlamaması ve bugünlere gelmemesi gerektiğini belirterek, savaşın bu kadar uzamasında Ukrayna yönetiminin büyük rolünün bulunduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump'ın tek amacının savaşı sona erdirmek olduğunu ifade eden Waltz, savaşın sona ermesinin tüm tarafların lehine olduğunu belirtti.

Waltz, "Başkan Trump, Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden ve bu fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde. Zelenskiy, eninde sonunda bu noktaya gelecektir ve umarım bu hızlı bir şekilde gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.