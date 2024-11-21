Kamuya açıklanan 22 sayfalık polis raporuna göre, gerçek ismi gizlenerek Jane Doe olarak verilen bir kadın, Ekim 2017'de California eyaletindeki bir hotelde Hegseth tarafından zorla alıkonulduğunu öne sürdü.

Doe, Hegseth ile California Cumhuriyetçi Kadınlar Federasyonunun düzenlediği ve Hegseth'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte tanıştığını aktardı.

O gece sarhoş olduğu için her şey tam olarak hatırlayamadığını belirten Doe, ayıldığında kendisini Hegseth'in odasında bulduğunu fark ettiğini, ısrarla odayı terk etmek istemesine rağmen Hegseth'in önce telefonuna el koyarak ardından kapıdan çıkmasını engellediğini ve cinsel tacize uğradığını aktardı.

Hegseth'in avukatı Timothy Palatore, açıklanan rapor üzerine yaptığı yazılı açıklamada, olayın o dönemde polis tarafından soruşturulduğunu ve iddiaların asılsız olduğunun tespit edilmesi üzerine Hegseth'e herhangi bir suçlamada bulunulmadığını belirtti.

Palatore, müvekkilinin, iddiaların kamuoyuna açıklanması durumunda kariyerinin zarar göreceğini düşünerek Aralık 2020'de Doe'ya belli bir miktar ödemeyi kabul ederek anlaşmaya vardığı bilgisini paylaştı.

Hegseth hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez geçen hafta gündeme gelmiş, Trump'ın Savunma Bakanı adayı söz konusu iddiaları yalanlayarak Doe ile temasının "rızaya dayalı" olduğunu savunmuştu.

Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de şu anda eşi olan bir Fox News yapımcısından bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak gösterilmişti.

ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de yine "sadakatsizlik" nedeniyle 2009'da sona erdiği bilgisini paylaşmıştı.

- Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz hakkında da cinsel istismar iddiaları var

Öte yandan Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Gaetz de "cinsel istismar" iddialarıyla uğraşıyor.

Gaetz "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.​​​​​​​